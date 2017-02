Željeznice FBiH: 22 miliona KM subvencije od Vlade nije dovoljno za održavanje infrastrukture

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vlada FBiH je za 2017. godinu odobrila 22 miliona KM za subvencioniranje Željeznica FBiH. Od ukupnog iznosa, za održavanje željezničke infrastrukture predviđeno je 19,3 miliona KM, za sufinansiranje putničkog i kombinovanog željezničkog saobraćaja 2,1 milion KM i za Bosanskohercegovačku željezničku javnu korporaciju 660.000 KM.

Iz Željeznica FBiH za Klix.ba kažu kako je to nedovoljno s obzirom na to koliko se novca izdvaja u drugim državama te koliko je Vlada FBiH prvobitno planirala izdvojiti.



"Kada govorimo o Željeznicama FBiH, termin 'subvencija' ne znači pomoć ili podsticaj, nego to znači zakonsku obavezu i odgovornost za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture čiji je vlasnik Vlada FBiH. Plan finansijskih sredstava za namjenu finansiranja željezničke infrastrukture za period 2014.-2018. godine Vlada FBiH je usvojila na svojoj 139. sjednici održanoj 13. novembra 2014. godine. Ovim planom za 2017. godinu predviđeno je izdvajanje za željezničku infrastrukturu u iznosu od 65 miliona KM, a 2,1 milion KM za sufinansiranje putničkog i kombinovanog saobraćaja. Zato smatramo da su sredstva Vlade FBiH predviđena za subvenciju i održavanje infrastrukture ŽFBiH u 2017. godini nedovoljna, a što će bitno utjecati na umanjene mogućnosti za održavanje postojećeg stanja željezničke infrastrukture u FBiH", objašnjeno je iz Željeznica FBiH.



Kako se tvrdi, poređenja radi, Vlada Republike Hrvatske na godišnjem nivou za svoju željezničku infrastrukturu izdvaja 200 miliona eura, dok Željeznice RS-a dobivaju 25 miliona KM od Vlade RS. Pri tome, ŽFBiH ostvaruju godišnji promet robe od blizu 9 miliona tona, što znači da je mreža pruga u FBiH najgušće korištena teretna željeznica u regiji sa blizu 1,4 miliona tona po kilometru. S druge strane, cestama se preveze 4 miliona tona robe.



"To je 20 posto više od evropskog prosjeka po kilometru pruge. I ova činjenica ukazuje na to da su pruge u FBiH opterećene te je zato nužno osigurati dodatna sredstva za kvalitetnije i kvantitativnije održavanje željezničke infrastrukture. Činjenica je i da 6 od 7 vodećih firmi u Federaciji BiH koje su prošle godine ostvarile najveći izvoz i uvoz, koriste usluge ŽFBiH. To jasno ukazuje koliki je značaj ŽFBiH u privrednim tokovima i razvoju ekonomije u FBiH i bh. privrede uopće.



Primjera radi, na cestama ima dnevno 100 kamiona ili cisterni koji prevoze tečna goriva, a ŽFBiH to mogu prevesti sa tri voza. Transport tečnih goriva željeznicom imao bi višestruke pozitivne efekte. Zalažemo se da željeznice i ceste imaju ravnopravan tretman. Za sada to nije slučaj zato što se za ceste na godišnjem nivou izdvaja 31,8 miliona KM, a željeznice subvencioniraju sa samo 19,3 miliona KM", rečeno je za Klix.ba.



Iz Željeznica je za kraj poručeno kako vjeruju da će Vlada FBiH izvršiti realnu procjenu i u skladu sa zakonskim odredbama iznaći dodatna sredstva za održavanje željezničke infrastrukture čiji je vlasnik.



Podsjećamo, prema posljednjem izvještaju o poslovanju usvojenom u novembru 2016. godine, u 2015. godini ostvaren je negativan finansijski rezultat u iznosu od 29.862.925 KM, kao i u 2014. kada je iznosio 29.511.978 KM.



Ostvareni ukupni prihod Željeznica FBiH u 2015. je 113.155.824 KM i manji je za 8.535.577 KM, odnosno sedam posto u poređenju s 2014. godinom, dok je plan ostvaren sa 93,2 posto.