Četvrtu naučno stručnu konferenciju ''Sfera 2017:Tehnologija i ugradnja otvora'' u organizaciji kompanije Sfera d.o.o. Mostar svečano je otvorio predsjednik vlade HN kantona, Nevenko Herceg, koji je istakao kako su ovakve manifestacije od izuzetnog značaja za Mostar i Hercegovinu, te za cijelu regiju.

Naglasio je kako će kompanija Sfera i u budućnosti imati podršku vlade u realizacijih ovakvih projekata. Konferenciji su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti BiH, te se prisutnima obratila savjetnica za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, Sanela Kuko. Kazala je kako je ministarstvo prepoznalo značaj ovog događaja, te shodno tome dalo podršku.Dodala je da se ovom konferencijom ostvaraju mogućnosti uspostavljanja saradnje, te razmjene komunikacija što je za građevinski sektor jako bitno.



Konferenciji je prisustovala i glavna savjetnica gradonačelnika Mostara, Radmila Komadina koja je u svom govoru istakla važnost održavanja ovakvih skupova koji se održavaju upravo u Mostaru, a na kojima se animira naučna zajednica. Važno je to, kako je kazala, radi razmjene ideja, predstavljanja novih trendova, te inovacija.



Konferencija se održava 25. i 26. oktoba u Intera tehnološkom parku Mostar.Bavi se osnovnim elementima građenog prostora – arhitektonskim otvorima. Preispituje naučna, odnosno tehnološka dostignuća u kontekstu proizvodnje, primjene i oblikovanja arhitektonskih ili građevinskih otvora. Cilj konferencije animacija šire naučne zajednice, povezivanje struke i nauke, te komunikacija, razmjena znanja i iskustva, i naravno uspostavljanje međunarodne saradnje.

Konferencija se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu su prezentirani naučni i stručni radovi, dok je tema drugog dijela konferencije bila savremene tehnologije i proizvodi u domenu proizvodnje i dizajna prozora i vrata.



''U Mostaru smo okupili i povezali struku i nauku. S nama su ponovo stručnjaci i profesionalci iz oblasti građevinarstva, te naravno naši sponzori i partneri bez čije podrške i pomoći ne bismo uspjeli organizirati konferenciju, kojima se ovim putem i zahvaljujem. Okupili smo više od 400 privrednika iz regije, arhitekata, inženjera, projektanata, te svih profesionalaca koji posluju u domenu građevinarstva i arhitekture i to nam je jako bitno'', kazala je direktorica kompanije Sfera d.o.o. Mostar, Naida Memić.



Generalni sponzor konferencije je kompanija Feal, dok su sponzori: Alukönigstal, Ko-glas, Kristal Vitez, te Niče. Partneri i izlagači su: Profine, Rehau, Bh Alumil, Fakro, Staklorad, Termoglas, Pavković Paneli, , Velux, Veka, Inoutic, Zalmo, Sika, Euro-Roal, Llumar, Techwork, i MEN. Sve kompanije predstavljaju se u izložbenom prostoru, te putem svojih prezentacija.



Ove godine na konferenciji je prisutan GIZ u čijoj je saradnji uspjela organizacija predavanja IFT Instituta. ''Ono što je bitno naglasiti jeste da do sada nismo imali specifično live prezentaciju, no ovaj put prezentirali smo 6 načina ugradnje otvora. Prezentacija se radila u saradnji s kompanijama koje su se rado odazvale u pomoći oko navedenog, i to kompanija Feal, Sika, Xella, te Staklorad'', kazala je direktorica kompanije, Naida Memić.



Drugog dana konferencije bit će održana panel diskusija vezano za osnivanje konzorcija pasivne kuće u BiH, te predavanje o bim tehnologiji koja je inovacija na području BiH. Nakon završetka konferencije svi učesnici dobit će certifikat o učešću.



Podsjetimo, do sada su u organizaciji kompanije Sfera održane tri konferencije iz domene građevinarsta. Organizatori najavljuju i narednu naučno stručnu konferenciju o temi ''Klimatizacija, ventilacija i grijanje'' koja će se održati u martu 2018. godine.