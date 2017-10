Neizvjesna sudbina Sarajevskog kiseljaka nakon što je vlasništvo preuzela Sberbanka

Foto: Arhiv/Klix.ba

Općinski sud u Kiseljaku donio je odluke kojima je Sberbanci odobreno preuzimanje dionica Sarajevskog kiseljaka, koje su u vlasništvu hrvatskog Agrokora, tačnije Jamnice.

Općinski sud u Kiseljaku donio je 9. oktobra, prema informacijama iz Jamnice, dva rješenja o izvršenju na temelju vjerodostojne isprave – mjenice, a u izvršnim postupcima tražitelja izvršenja Sberbank iz Zagreba i Sberbank iz Ljubljane, protiv Jamnice. U oba spora vrijednost predmeta je po 67,4 miliona konvertibilnih maraka.



Halil Čengić iz udruženja Dividenda objasnio je za Klix.ba da je Jamnica, u vlasništvu Agrokora i Ivice Todorića, imala više od 99 posto dionica Sarajevskog kiseljaka.



"Jamnica je te dionice založila kao kolateral ili garanciju za Todorićeve kredite, što je bilo negativno za Sarajevski kiseljak. Otkako je donesena odluka Općinskog suda u Kiseljaku, praktično će Sarajevski kiseljak biti u vlasništvu Sberbanke", kazao je Čengić.



U septembru je iz Agrokora istaknuto da su ljubljanska i zagrebačka Sberbanka pokrenule ovršni postupak nad dionicama Jamnice u Sarajevskom kiseljaku te da su iste banke pokrenule ovršne postupke pred sudovima u Sarajevu i Travniku protiv Agrokora nad udjelima u Konzumu Sarajevo, tvrtki Ambalažni servis te Boreas Kreševo.



Halil Čengić objašnjava da, ukoliko se Sarajevski kiseljak izuzme iz sistema Agrokora, što je izvjesno, vjerovatno neće imati mogućnost plasmana u njihovim poslovnicama.



"To što neće imati plasman je negativno. Malih dioničara ima malo, manje od jedan posto, a oni će i dalje biti suvlasnici. Sberbanka će to najvjerovatnije prodavati, a vjerujem da će se hercegovački tajkuni organizovati da to kupe", zaključio je Čengić.