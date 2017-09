Sigurne poslove i lagodan život u Salt Lake Cityju Emin Tatarević i njegova porodica zamijenili su prije pet godina krajiškim brežuljcima, gdje su na kupljenom zemljištu, bez osigurane infrastrukture, počeli uzgajati aroniju. Danas su vlasnici najveće plantaže aronije u BiH i Poljoprivredne zadruge Tatarevich & Sons, gdje na devet hektara imaju 21.000 sadnica u bihaćkom naselju Mala Gata.

