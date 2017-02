Infobip kroz meetup, "Let's talk about IT!", želi podijeliti svoja znanja i iskustva stečena kroz dugogodišnji rad u IT industriji. Ako vas zanima kako se nositi s 300 miliona transakcija dnevno ili kako 150 inženjera održava i razvija 300+ različitih servisa na oko 2000 servera pridružite nam se 15. februara u 18h u prostorijama Academy387.

