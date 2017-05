Lagumdžija na SBF: Samo optimizam vodi naprijed

Zlatko Lagumdžija (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

U okviru drugog panela na Sarajevo Business Forumu (SBF) 2017 bivši ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija govorio je o globalnom razvoju i trendovima zemalja Jugoistočne Evrope.

On je rekao da se svijet suočava sa onim što imamo u BiH, a to je multietničko društvo. Kako kaže, svijet pokušava iznaći način kako da riješi i problem izbjeglica sa čime BiH nije suočena. Kao treći problem naveo je cyber sigurnost s čime također naša zemlja nema problema.



Lagumdžija je rekao da Berlinski proces nikada nije išao u pravom pravcu te da bi on trebao imati konkretne projekte na stolu koji bi govorile o povezanosti zemalja regije i Evropske unije. Vrlo važnim je istakao da BiH ima bolji položaj ako se globalno gleda u kontekstu mira.



Kako kaže, mnogi od stanovnika BiH imaju razloga da budu pesimistični, ali isto tako imaju i mnogo razloga da pozitivno gledaju ka budućnosti. Istakao je da pesimizam ne vodi naprijed već optimizam, kao i stav koji je od ključne važnosti.



Bivši ministar vanjskih poslova BiH zaključio je da BiH ide naprijed.