U Sarajevu je danas potpisan ugovor o završetku druge faze radova na izgradnji Sportske dvorane u Bužimu koja podrazumijeva sve radove do otvorenja.

Ugovor su potpisali Safet Kovačević, direktor firme Kov-grad iz Bužima i Omer Faruk Alimci, zamjenik koordinatora Turske razvojne agencije za BiH (TIKA). Svečanom potpisivanju ovog izuzetno značajnog ugovora za sve građane Bužima prisustvovao je i općinski načelnik Zikrija Duraković.



Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 1,4 miliona KM.



Prva faza izgradnje bužimske sportske dvorane uspješno je završena krajem 2015. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosila je oko 700.000 KM. Ova faza obuhvatala je zemljane radove, te izradu armirano – betonske konkstrukcije.



Prošle godine, direktor Turske razvojne agencije u Bosni i Hercegovini Huseyin Šanli iskazao je volju i zainteresiranost da se TIKA, kao investitor, uključi u izgradnju bužimske sportske dvorane, čime bi preuzela finansiranje druge faze radova, koja podrazumijeva unutrašnje radove i vanjsko uređenje objekta i okoliša sa pratećim sadržajima.



Potpisivanjem današnjeg ugovora stvoren je i posljednji preduslov za završetak jednog od najznačajnijih projekata od osnivanja Općine Bužim, posebice za sportiste i sportske radnike.



"Ovo je posebna dan za sve Bužimljanke i Bužimljane posebno one okupljene oko sportskih klubova i koji se brinu za razvoj sporta u našoj Općini. Kako je planirano ovim ugovorom završetak radova se očekuje do kraja ove godine. Hvala svima koji su se uključili i dali svoj doprinos na bilo koji način da ovaj projekat zaživi i da danas imamo ovo svečano potpisivanje ugovora", rekao je Zikrija Duraković, načelnik Bužima.



Od današnjeg dana firma Kov-grad u obavezi je da do kraja ove godine završi sve navedene radove.