Izgradnja Sarajevo Towera počinje naljeto

Izgradnja stambeno-poslovnog objekta Sarajevo Tower, u sarajevskom naselju Pofalići, počet će naljeto, kazao je za Klix.ba ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić. Iako je ranije bilo govora da je gradnja na čekanju zbog spora investitora s firmom Rama Glas, direktor ove kompanije demantirao je da je ulagao bilo kakve tužbe.

Izgradnja stambeno-poslovnog objekta Sarajevo Tower, u sarajevskom naselju Pofalići, počet će naljeto, kazao je za Klix.ba ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić. Iako je ranije bilo govora da je gradnja na čekanju zbog spora investitora s firmom Rama Glas, direktor ove kompanije demantirao je da je ulagao bilo kakve tužbe.

Projekt izgradnje stambeno-poslovnog objekta predstavljen je još 7. aprila 2015. godine, a prema našim ranijim pisanjima, radovi nisu počeli zbog spora investitora sa susjedima, odnosno firmom Rama Glas.



"Ne znam da je bio ikakav spor, niti da sam ga imao sa bilo kim. Rama Glas se nije žalio ni na šta. Već se ruši postojeći objekat i izvode se radovi", kazao je za Klix.ba direktor Rama Glasa Nahid Hasanbegović.



S druge strane, ministar Lukić nam je kazao da će uskoro doći do realizacije te da je izdata urbanistička saglasnost za gradnju.



"Bilo je raznih tužbi, žalbi i upravnih sporova. Sve je riješeno i konačno je izdata pravosnažna urbanistička saglasnost. Odobreno je građenje objekta, a sve potrebne aktivnosti i prateće saglanosti su također realizirane. U pripremi je početak radova, a dodatno je potrebno da investitori dostave organizacionu šemu radova i akte", kazao je Lukić.



Prema njegovim riječima, početak radova nije vremenski određen, ali postoji rok vezan za termin pravosnažnosti odobrenja za građenje i to bi se trebalo realizirati za godinu dana, inače odobrenje gubi na pravosnažnosti.



"Gradnja počinje za nekoliko mjeseci, mislimo da će to biti naljeto, a sada je sve do investitora", naglasio je ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS.



Sarajevo Tower je investicija od 100 miliona konvertibilnih maraka koju će bosanskohercegovački ANS Drive podijeliti s kuvajtskom kompanijom "Smart Invest". Direktor kompanije ANS Drive Asmir Dževlan do trenutka objavljivanja ovog teksta nije nam dostavio odgovore na pitanja o investiciji Sarajevo Tower.



Sarajevo Tower, koji će biti smješten u blizini Hitne pomoći, tačnije u ulici Kolodvorska, imat će površinu od 76.000 kvadratnih metara, 334 stambene jedinice i fleksibilni sistem koji odobrava prepakiranje jedinica u zavisnosti od potreba tržišta. Zgrada će imati 507 parking mjesta, 7.223 kvadratna metra poslovnog prostora, a kvalitet materijala koji će se ugrađivati u objekt je, kako tvrde investitori, u skladu s najstrožijim standardima iz oblasti građevinarstva.



Stambeni prostor u zgradi će zauzimati blizu 60.000 kvadratnih metara. Zgrada će imati dva prilaza za građane i jedan poseban cestovni pristup iz Kolodvorske ulice. Tri etaže će biti podzemne, od kojih će dvije biti garaže, a jedna će sadržavati hipermarket. Prizemlje i dva sprata bit će poslovni, a ostali spratovi bit će stambeni.



Zgrada će imati osam brzih liftova koji će se penjati i spuštati brzinom od 2,5 metara u sekundi te dva teretna lifta. Interesantna činjenica jeste da će na 25. i 26. spratu biti smješteni etažni stanovi s vrtovima s pogledom na grad.