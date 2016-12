Javni poziv se odnosi na jednokratni angažman u svrhu očuvanja vrijednosti bivšeg industrijskog objekta površine 1.930,00 metara kvadratnih smještenog na ograđenoj parceli površine 7.291,00 metara kvadratnih u općini Ilijaš, Kanton Sarajevo.

Opis radova:1) Čišćenje unutrašnjosti objekata i ograđenog dvorišta od otpada, uključujući i hemijski otpad (boje, lakovi, smola i sl), odvoz otpada i zbrinjavanje istog u skladu da zakonom utvrđenim uslovima;2) Čišćenje krova objekta od rastinja i eventualna popravka oštećenih dijelova krova;3) Košenje trave sa uklanjanjem rastinja u krugu fabrike i odvoz na deponiju;4) Ispitivanje funkcionalnosti hidrantske mreže u krugu objekta i po potrebi, izrada nalaza za osposobljavanje hidrantske mreže sa troškovnikom;5) Nabavka, ugradnja i po potrebi osposobljavanje postojeće, protivpožarne opreme u cijelom kompleksu;6) Nabavka, ugradnja i po potrebi osposobljavanje sijalica za vanjska rasvjetna tijela.Rok za završetak radova je petak, 17. februar 2017. godine.Molimo sva pravna lica zainteresovana za učešće u ovom javnom pozivu da dostave sljedeću dokumentaciju:a) Tehnički dio• Dinamički plan radova i izjava da je kompanija u mogućnost izvesti radove u predviđenom roku;• Aktuelno Rješenje o registraciji pravnog lica (ne starije od mjesec dana);• Uvjerenje o registraciji u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza – PDV;• Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID;• Lista referenci, koja se odnosi isključivo na iste i/ili slične poslove;b) Finansijska ponuda• Potvrda o solventnosti;• Pojedinačne cijene po pobrojanim stavkama bez PDV-a, te ukupan iznos iskazan bez PDV-a i sa pripadajućim porezom u valuti BAMU toku trajanja javnog poziva bit će omogućen obilazak nekretnine u cilju stjecanja direktnog uvida u obim radova. Posjet uz prisustvo predstavnika kompanije moguće je dogovoriti u periodu do četvrtka, 12. januara 2017. godine na kontakt telefon: +387 (0)33 706 040 ili e-mail adresu: [email protected] Rok za dostavu ponuda je ponedjeljak, 16. januar 2017. godine do 15:00 sati.Ponuda sa traženom dokumentacijom može se dostaviti lično (predati na protokolu) ili putem pošte na adresu HETA BiH, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, u zatvorenoj koverti sa naznakom:NE OTVARATI - Ponuda za izvođenje radova na nekretnini, Ilijaš, Kanton Sarajevo.Pravovremenim prijavama smatrat će se prijave dostavljene do ponedjeljka, 16. januara 2017. godine do15:00 sati, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.Ponude pristigle u otvorenim kovertama i/ili ukoliko na koverti nema naznake „Ne otvarati“, neće se uzeti u razmatranje.