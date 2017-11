Guardian: Hamilton izbjegao plaćanje poreza od 17 miliona funti

Lewis Hamilton (Foto: EPA-EFE)

Dokumenti nazvani Paradise Papers otkrivaju da je šampion Formule 1 Lewis Hamilton izbjegao plaćanje poreza u iznosu od 17 miliona funti.

Britanac Lewis Hamilton, koji je jedan od najbogatijih ljudi iz svijeta sporta, izbjegao je plaćanje poreza u Evropi na njegov privatni avion korištenjem šeme na Otoku Man (Isle of Man), a sada je istragu o tome pokrenula institutacija britanske vlade HM Revenue and customs.



Računovodska firma EY i advokatska kuća Appleby su pomogle Hamiltonu i drugim klijentima da uspostave biznise putem kojih su iznajmljivali svoje avione od sebe samih.



Dva pravna eksperta su pregledala šemu te su zaključili da ona ne slijedi evropska pravila.



Nakon što ju je kontaktirao Guardian, vlada s Otoka Man je pozvala britanski ured za porez, koji će ovog mjeseca anlizirati 231 slučaj povrata poreza privatnim vlasnicima aviona od 2011. godine. Radi se o milijardu dolara poreza.



Hamilton je rekao da je zadužio advokata da provjeri njegove poslove, a on mu je navodno rekao da je sve po zakonu. Dodao je da je radio prema savjetima profesionalca te da nije vodio računa o svojim poslovima.



Danas postoje legitimne šeme za izbjegavanje poreza, koje nisu ilegalne. Ništa ne ukazuje na to da je Hamilton direktno umješan u kreiranje šeme korištene za njegov avion. On je tražio profesionalni savjet i samo ga je slijedio, navodi Guardian.



Međutim, eksperti kažu da je šema pomogla Hamiltonu da izbjegne porez koji bi inače morao platiti.