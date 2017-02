Brexit ubija "britanski Opel": Vauxhallu prijeti prodaja, 40.000 ljudi može ostati bez posla

Britanska premijerka Theresa May se priprema da konačno pokrene proces napuštanja Evropske unije, a zbog toga bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo ostati bez jedne on najvažnijih tvornica automobila – Vauxhalla.

Foto: EPA

Britanska premijerka Theresa May se priprema da konačno pokrene proces napuštanja Evropske unije, a zbog toga bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo ostati bez jedne on najvažnijih tvornica automobila – Vauxhalla.

General Motors, vlasnik britanskog proizvođača automobila koji je ujedno brat blizanac njemačkog Opela, razmatra prodaju fabrike francuskom Peugeotu. Ovaj potez, piše Bloomberg, vjerovatno je posljedica referenduma kojim su se Britanci odlučili napustiti EU.



Američki General Motors ionako želi smanjiti troškove u svojim evropskim kompanijama, a njemački se političari trude da odluke iz SAD-a ne utječu na tvornice Opela. S obzirom da plan General Motors obuhvata i Vauxhall bez obzira na Brexit, izlazak UK-a iz EU samo će dodatno pogoršati stvari – umjesto otkaza moguća je prodaja tvornice kod Liverpoola.



Na tankom ledu je 115 godina star proizvođač automobila koji zauzima drugo mjesto u Velikoj Britaniji. U tvornici Vauxhalla je zaposleno 4.500 osoba plus 17.000 dodatnih uposlenika u lancu nabavke sirovina te 20.000 osoba u lancu prodaje.



Vjerovatni scenarij za Vauxhall zavisi od onoga šta ponude njemačka vlada i Francuska kao suvlasnik PSA Grupe u čijem je okrilju marka Peugeot. S obzirom na Brexit, šanse za gušenje britanskog proizvođača, a u cilju spašavanja tvornica u EU, dovoljno su velike da stvore paniku.



Također, General Motors je zbog Brexita do sada izgubio 300 miliona dolara zbog činjenice da Vauxhall plaća skuplje sirovine dok Opel bilježi pad zarade u izvozu u Britaniju.



Vauxhall je do sada proizvodio Opele za evropsko tržište, dok se britanska izdanja Opelovih automobila pod imenom Vauxhall proizvode uglavnom u kontinentalnoj Evropi.