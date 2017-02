Volkswagen je, uslovno rečeno, novajlija na tržištu pick up kamioneta. Ipak, od prvog pojavljivanja Amaroka prošlo je više od šest godina, a u međuvremenu se nametnuo kao svojevrstan lider segmenta. Uz posljednju obnovu je postao, po želji kupca, prestižniji i luksuzniji.

Privredni ili premium terenac?

Sviđa nam se: snažan i uglađen motor, kvalitetna i robusna izrada, sposoban pogon na sve točkove, offroad mogućnosti...

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Urbani ili ruralni tip?

Ne sviđa nam se: zvučna izolacija, nedostatak pretinaca i/ili zatvorenog prtljažnog prostora

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Pogonska grupa za tron klase

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Raznovrstan izbor za razne upotrebe

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Osnovni podaci o testnom automobilu: Volkswagen Amarok 3.0 TDI V6 Highline 4Motion

Cijena osnovnog modela: 58.829 KM

Cijena testnog modela: 95.668 KM



Motor: 6-cilindrični, 4-taktni, turbodizelski, smješten naprijed uzdužno. Radna zapremina 2.967 ccm, "common-rail" ubrizgavanje, 4 ventila po cilindru. Najveća snaga 165 kW – 224 KS od 3.000 do 4.000 obr/min. Najveći obrtni moment 550 Nm od 1.400 do 2.750 obr/min.



Prijenos snage: Pogon preko obje osovine (Torsen) s odnom 40:60 u korist zadnje osovine, 8-stepeni automatski mjenjač, gume dimenzija 255/55 R19.



Performanse i potrošnja goriva: Ubrzanje od 0 do 100 km/h – 7,9 s. Maksimalna brzina - 193 km/h. Prosječna potrošnja goriva na testu: 10,4 l/100 km. Fabrički deklarisana potrošnja goriva: u gradu 8,6 l/100 km, na otvorenoj cesti 7,3 l/100 km, kombinovano 7,8 l/100 km. Prosječna emisija CO2: 203 g/km. Euro 6.



Dimenzije: Dužina - 5.321 mm, širina - 1.954 mm, visina - 1.834 mm. Međuosovinski razmak - 3.097 mm. Tovarna površina - 2,52 m2. Masa praznog automobila - 2.053 kg. Zapremina rezervoara za gorivo – 80 litara.



Serijska oprema testnog automobila: Zračni jastuci za vozača i suvozača, sa mogućnošću deaktiviranja suvozačevog zračnog jastuka, široki blatobrani, vanjski retrovizori, elektropodesivi i grijani, Car-Net App-Connect, kućišta retrovizora u boji vozila sa hrom elementima, 2 držača za čaše za zadnja sjedišta, tepih u kabini vozača, tepih u putničkom prostoru, alat i dizalica, ESC, ABS, ASR, EDL sa sistemom podrške kočenju, 2+1 lisnata opruga i amortizer, elektronska blokada motora, dekorativni umeci "Light silver", kontrola distance pri parkiranju naprijed i nazad, podešavanje vozačevog i suvozačevog sjedišta po visini, trostruka klupa nazad, USB interfejs (kompatibilan za Iphone) i AUX-IN priključak, električni podizači prozora, dnevna svjetla, filter polena i prašine, tempomat, dodatna zaštita od buke, zadnja vrata sa komfornim zaključavanjem, automatski klima uređaj ''Climatronic'', halogena dvostruka svjetla prednja, tri naslona za glavu nazad, servo volan podesiv po visini i dubini, kožni multifunkcionalni volan (3-kraki), 6 zvučnika - 4 sprijeda, 2 nazad, podešavanje prednjih svjetala po visini, multifunkcionalni displej PLUS, centralna konzola sa poklopcem, 4MOTION (permanentni), 4MOTION (selektabilni), prednja svjetla za maglu, alu točkovi ''Manaus'' 7.5J x 18, radio ''Composition Media'', paket za pušače, čelični rezervni točak, sa gumom u punoj veličini i setom za popravku, prednji i bočni zračni jastuci za vozača i suvozača, zatamnjena stakla u putničkom prostoru, upozorenje za nevezan pojas vozača, štofane presvlake ''Salipra'', štitnici od sunca sa kozm. ogledalom, glasovna kontrola, četiri 12-V utičnice, branici u boji vozila bez spojlera, pretinci za odlaganje ispod sjedišta u kabini, brisači vjetrobranskog stakla sa varijabilnim intervalom brisanja, ručke na vratima u boji vozila, centralno zaključavanje sa daljinskim zaključavanjem, dodatna zaštita podvozja naprijed, interfejs za mobilni telefon, kukice za vezivanje tereta, "ISOFIX" priprema za dječija sjedišta, dodatna zaštita od prašine na vratima, ručka mjenjača od kože, zadnji branik sa integrisanim stepenikom, LED stop svjetlo na kabini, zatamnjena kućišta zadnjih svjetala, osvjetljenje registarske pločice



Dodatna oprema na testnom automobilu: Zadnji branik sa integrisanim stepenikom, podne obloge naprijed i nazad, SD kartica (Zapadna Evropa), kontrola distance pri parkiranju naprijed i nazad, kamera za pregled iza vozila, svjetlo za maglu nazad, svjetla za maglu sa statičkim svjetlima za skretanje, piprema za LED osvjetljenje, digitalni radio prijem, navigacioni sistem ''Discover Media'', osvjetljenje za cijevi na pragovima, Paket ''Style Chrom II'' hromirani ukrasni držač i cijev na pragu od nehrđajućeg čelika bez stepenika, obloga tovarne površine otporna na hrđu i UV zrake antracit, ''Guide&Inform'' trogodišnji ugovor, Bi xenon prednja svjetla sa odvojenim LED dnevnim svjetlima, indikator nivoa tečnosti, kožni 3 kraki multifunkcionalni volan s ručicama za promjenu brzine i tempomatom, Aalu točkovi ''Milford'' 8J x 19, gume 255/55 R19 111T i alu rezervni točak, kožne presvlake ''Vienna'' i ''ergoComfort'' sjedišta u kabini elektropodesiva i sa podrškom za kičmu bez pretinaca ispod, bočni zračni jastuci.



Garancija: 4 godine.

Nakon što se odlično snašao među ustaljenim odlikašima ovog segmenta, postavši i sam jedan od odlikaša, Amarok je pokazao da uspješno mijenja uobičajene norme u klasi. Tako je u prvom izdanju bio izuzetak time što je nudio 2,0 litarski četverocilindarski turbodizel dok su svi nudili motore veće zapremine. Ovaj put Volkswagen je s novim izdanjem Amaroka opet uradio nešto potpuno suprotno od konkurencije i možda započeo "anti-downsizing" revoluciju.Naime, Amarok sada dolazi isključivo sa snažnim i modernim 3,0-litarskim V6 TDI motorom, ali opet uspijeva ponuditi prilično raznovrstan izbor. Najslabiji ima već 163 KS, a u sredini ponude je onaj sa 204 KS. Mi smo isprobali sami vrh ponude, verziju s bogatom Highline opremom, 8-stepenim automatskim mjenjačem, stalnim 4Motion pogonom na sve točkove i najsnažnijom verzijom V6 motora od 224 KS i 550 Nm okretnog momenta. Čini se da je Volkswagen zaista ozbiljan sa prefiksom premium koji veže uz novi Amarok.Tehnički, Amarok je privredno vozilo, nalazi se u ponudi privrednih vozila te ga u Bosni i Hercegovini možete kupiti samo kao pravna osoba, ili ako bar posjedujete neki obrt na koji biste registrovali ovaj auto. Ipak, nas je zanimalo da li je tako i praktično i da li je sada zaista postao toliko uglađeniji da ga svrstamo u premium proizvod.Iako na prvi pogled ne izgleda tako, Amarok se promjenio. I to poprilično. Očito, sama forma i dizajn su skoro isti, ali tehnički je Amarok dovoljno izmijenjen da ga možemo smatrati drugom generacijom, a ne redizajnom prve verzije.Zašto je u ovom izdanju Amaroka uopće toliko naglašen taj premium i prestižni ugođaj? Jednostavno. Tržište je u BiH tako tražilo, jer je više od 90 posto prodanih primjeraka prve verzije Amaroka kod nas ustvari prodano u najluksuznijem paketu opreme i s najsnažnijim motorom. Dakle, Amarok nije samo za teški rad, nego i za pokazivanje. Ako mislite da naše tržište nije relevantno, isto je zabilježeno i na većini tržišta u Evropi, a Volkswagen zna osluškivati puls svojih kupaca.U praksi najveći je pomak napravljen po pitanju udobnosti. U poređenju sa prethodnom verzijom Amarok je u vožnji gotovo neprepoznatljiv. Udoban i naglašeno mekan ovjes je zadržao istu koncepciju, ali je sada odlično podešen. Nazad su i dalje lisnate opruge jer je ovo i dalje teretni auto, ali ovaj put su u konfiguraciji 2+1, te je postignut izvrstan nivo rafiniranosti. Čak i velike neravnine na terenskoj vožnji ovjes upija sa lakoćom, istovremeno zadržavajući visok nivo kontrole i upravljivosti. To je posebno pohvalno jer to uspjeva raditi uprkos velikim točkovima, sa felgama prečnika 19 inča.Amarok je bolji i na asfaltu, zahvaljujući dužini od preko 5,3 metra ostaje neutralan i siguran kroz duge i brze zavoje, dok na zavojitoj cesti do izražaja dolazi odličan stalni pogon na sve točkove i dovoljno direktan upravljač. Jasno, Amarokov prirodni habitat je ipak terenska vožnja gdje je dominira njegova robusnost uz ovaj snažan motor ali i 4Motion stalni pogon sa Torsen diferencijalom i fiksnim odnosom prenosa snage od 40:60 u korist zadnje osovine. Jasno, ovakav pogon otkriva da je Amarok pravi "hardcore" terenac, te i ne čudi da ga jednostavno nismo uspjevali zaglaviti u snijegu.Dakle, privredni ili premium? Sasvim svejedno šta želite, Amarok može biti i jedno i drugo, i to u istom danu. Samo se navečer sjetite prije izlaska u grad da operete blato iz velikih kockastih blatobrana.Tržište je već reklo svoje velikom potražnjom za "ušminkanim" verzijama Amaroka. Ipak, da li je Amarok zaista podoban za urbanu upotrebu ili zahtjeva i posjedovanje nekog ranča?Prosječan radni dan sa Amarokom u urbanoj okolini može biti naporan ako ste prevelik optimista u traženju parkinga, ali uz dobro prethodno planiranje ostaje činjenica da dužinom Amarok na parkingu zauzima mjesta kao malo veća limuzina. Njegova visina će vam u urbanom okruženju vrlo brzo postati saveznik, a manje neprijatelj, jer ćete svaku situaciju vidjeti dosta prije ostalih, čak i onih u gomili kompaktnih SUV-ova. Ipak, imajte na umu da je krug okretanja sa Amarokom povelikih 13 metara, pa biste tu i tamo uska skretanja mogli raditi iz dva puta.Ipak, Amarok ima svoja ograničenja u urbanoj svakodnevici. Iako ima ogroman tovarni prostor i nosivost kamiona, to vam neće puno pomoći kada se vratite iz kupovine sa nekoliko vrećica. Klasični zatvoreni prtljažni prostor ne postoji, pa ćete za to koristiti zadnja sjedišta. Ako su na njima, ipak, dječije sjedalice, onda u inače velikoj kabini vrlo brzo početi nestajati prostora.Također, Amarok svoju grubu stranu otkriva i oskudnom zvučnom izolacijom. Inače mu ne bismo to zamjerali, ali ako se već kiti prefiksom "premium" onda bismo očekivali puno bolju zvučnu izolaciju. U kabini ćete čuti huk turbo punjača i vjetra oko retrovizora, dok sa rastom brzine razgovor unutra postaje sve naporniji. Zanimljiva je i sama akustika putničke kabine, gdje zbog kutijastog oblika i manjka zvučne izolacije svaki razgovor kao da malo odjekuje.Trolitarski V6 TDI u Amaroku je pravo iznenađenje. Uglađen, moderan i neočekivano tih otkriva već pri paljenju da je posuđen iz skupih i prestižnih modela grupacije kao što su Porsche Cayenne, Audi Q7 ili Volkswagen Touareg.Dakle, premium ambicije Amarok otkriva posebno sa pogonskom grupom. Uz visoku podnicu i sposoban pogon čini se da ništa ne može zaustaviti 224 KS i 550 Nm okretnog momenta. Ako uspijete doći u situaciju da i to bude malo, kratkotrajna "overboost" funkcija oslobađa dodatnih 15 kW više. Nije ni čudo da ovoliki auto uspjeva ubrzati do 100 km/h za manje od osam sekundi. Ne tako davno te performanse su bile rezervisane za fokusirane sportske aute.S druge strane, u danima kada je grad bio zavejan snijegom i okovan ledom na temperaturama nižim od minus 20 stepeni Celzijusa, Amarok se činio kao nezaustavljivo bojno vozilo. Dok je drugima bio poduhvat uopšte upaliti auto i dok su se dizelski filteri pretvarali u parafinske "svijeće", Amarok je bez pogovora palio i probijao se kroz snijeg i led.Pohvale motoru idu i na račun uglađenosti i prilično tihog rada, zbog čega je lošija zvučna izolacija lakše podnošljiva. Uz stalni pogon na sve točkove, automatski ZF-ov mjenjač sa 8 stepni prenosa ali i same proporcije i masu Amarok uspjeva biti i umjeren u potrošnji goriva. U nimalo lakim uslovima, sa puno rada u mjestu, prosjek na kraju našeg testa bio je 10,4 litara dizela na 100 km. Umjerenim tempom na otvorenoj cesti može se trošiti oko 8 litara.Amarok je otišao korak dalje u novom izdanju. Definitivno je postao ugodniji, sposobniji i uglađeniji, zbog čega će privući širi krug kupaca. Uz popriličan niz opcija koje se tiču samog izgleda ali i upotrebljivosti, gdje nam se posebno praktičnim čini mogućnost zatvaranja tovarnog dijela čime se pretvara u kakav-takav zaštićen prtljažni prostor, Amarok sada ima odgvor i za teške poslove ali i za porpilično velike zahtjeve za luksuzom.Treba naglasiti, Amarok nije tu da se takmiči sa savremenim SUV-ovima. Ovako pogonjen i opremljen Amarok košta 95 hiljada konvertibilnih maraka, te kupci koji za isti i manji novac idu kupiti Touareg ili Tiguan neće vjerovatno ni gledati ni razmišljati o Amaroku.Kupci kojima se Amarok nudi imaju posebne zahtjeve, ukuse i potrebe. Jasno je da je Amarok u segmentu napravio sada još veći iskorak, te će kokurencija koja i dalje ima svoje snaže adute ipak morati dobro da se namuči pored "novajlije" iz Volkswagena. Ako ćemo već porediti Amaroka sa SUV-ovima onda možda njemu najviše na ruku ide njegova koncepcija stare škole. Ovako konipiran auto sporo zastarjeva i traje dosta duže od nekog modernog SUV-a, a u skladu sa tim i proporcionalno bolje drži cijenu i vrijednost.