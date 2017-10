Porsche je objavio promotivni video hibridne Panamere Sport Turismo. Početna cijena trenutno najsnažnijeg produkcijskog "karavana" na svijetu u Njemačkoj iznosi 188.592 eura.

Za taj novac kupac može računati na Panameru Sport Turismo s vrha ponude s kojom (kombinovano) stiže 680 KS i 850 Nm najvećeg obrtnog momenta, što je dovoljno da hibridna Panamera ST od 0 do 100 km/h stiže nakon 3,4 sekunde i razvije 310 km/h.Istovremeno, Panamera s produženim krovom nudi prtljažnik koji sa zadnjim sjedištima u funkciji raspolaže s 425 litara zapremine, a s preklopljenim naslonima zadnjih sjedišta zapremina prtljažnog prostora može se povećati do 1.295 litara.Pokretana isključivo elektromotorom, Panamera može preći skoro 50 kilometara, a maksimalna brzina u "tihom režimu" iznosi 140 km/h. Tvornički deklarisana prosječna potrošnja goriva automobila čija masa iznosi 2.325 kilograma je tri litra goriva nakon 100 pređenih kilometara.Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo uvod je u Porscheovu elektrifikaciju koja je premijerno viđena s konceptnim modelom Mission E, a prvi produkcijski Porsche koji će biti pokretan isključivo elektromotorima trebao bi biti spreman do kraja dekade do kada će Porsche, vjerovatno, iz upotrebe izbaciti dizelske motore.