Kuga druge generacije je veća, prostranija i sposobnija, a Ford je decentnim redizajnom donekle zamaglio činjenicu da je (prema mišljenju mnogih, uključujući i nas) karoserija prve Kuge, ipak, izgledala bolje.

Sviđa nam se: udobna i prostrana unutrašnjost, podesiv nagib naslona zadnjih sjedišta, oprema, performanse motora, pogon, ovjes...

Foto: Klix.ba

Ne sviđa nam se: cijena, izgled karoserije, halogena svjetla.

Foto: Klix.ba

Osnovni podaci o testnom automobilu: Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi 4WD Powershift

Cijena osnovnog dizelskog modela (Kuga Trend 1.5 TDCi 2WD): 46.110 KM

Cijena testnog modela: 67.800 KM



Motor: smješten naprijed poprečno, četiri cilindra, dizelski, turbo-punjač, međuhladnjak, „common-rail“ ubrizgavanje goriva. Radna zapremina 1.997 ccm. Maksimalna snaga 110 kW – 150 KS pri 3.500 obr/min. Maksimalni obrtni moment 370 Nm od 2.000 do 2.500 obr/min.



Prenos snage: Adaptivni pogon preko obje osovine. 6-stepeni automatski mjenjač s dva kvačila. Felge prečnika 17 inča, gume 235/55 R17 99V (Michelin Latitude Tour HP).



Šasija: Naprijed MacPherson, nazad multilink.



Performanse i potrošnja goriva: Ubrzanje od 0 do 100km/h – 10,9 s. Maksimalna brzina - 190 km/h. Prosječna potrošnja na testu – 6,1 l/100 km. Fabrički deklarisana potrošnja goriva: u gradu 5,5 l/100 km, na otvorenoj cesti 4,9 l/100 km, kombinovano 5,2 l/100 km. Zapremina rezervoara – 60 l. Prosječna emisija CO2 134 g/km.



Dimenzije: Dužina – 4.524 mm. Širina - 1.838 mm. Visina - 1.700 mm. Međuosovinski razmak - 2.690 mm. Prtljažnik od 456 do 1.653 litara. Masa praznog vozila – 1.707 kg.



Serijska oprema: EPATS - Pasivni protuprovalni sustav, ABS, ESP, EBA - elektronska pomoć pri kočenju, EBP - priprema sistema kočenja, RSC - kontrola protiv prevrtanja, TCS - kontrola trakcije, HLA - pomoć pri kretanju uzbrdo, EPAS - električni servo volan, uključivanje sva četiri pokazivača smjera pri naglom kočenju, podsjetnik za vezanje pojaseva na prednjim (zvučni) i zadnjim sjedištima, obruč upravljača presvučen kožom, sigurnosni zračni jastuk za vozača i suvozača, sigurnosni bočni zračni jastuk za vozača i suvozača, sigurnosne bočne zračne zavjese, upravljač podesiv po visini i dubini, Isofix, brave sa zaštitom za djecu na zadnjim vratima, sigurnosni zračni jastuk za koljena vozača, centralno daljinsko zaključavanje vozila, sistem za nadzor pritiska u gumama, ICE PACK 6 - CD/MP3, Dual AM/FM, Mid Audio, 8-inčni display osjetljiv na dodir, 6 zvučnika, kontrole na upravljaču, 4,2-inčni TFT display na instrumentnoj ploči, USB, Aux, SD, SYNC 3 s glasovnim upravljanjem, Bluetooth-om i asistencijom u slučaju nužde, Start/Stop sistem, zadnji parkirni senzori, sistem pokretanja vozila bez ključa, električno podesiva i grijana vanjska ogledala s integrisanim pokazivačima pravca i svjetlom prilaska vozilu, električno podizanje prednjih i zadnjih prozora (s funkcijom podizanja/spuštanja jednim dodirom), EATC dvozonski automatski klima-uređaj, elektronska ručna kočnica, automatsko zatamnjivanje unutrašnjeg ogledala, putni računar, brisači (prednji) sa senzorom za kišu, tempomat s automatskim limitatorom brzine, sportska prednja sjedišta V oblika, Salerno tkanina/koža, vozačevo sjedište podesivo u 6 smjerova, suvozačevo sjedište podesivo u 4 smjera, lumbalna potpora, preklapanje zadnjih sjedišta 60/40, mini krovna konzola sa držačem za naočale, tepisi od velura, pametno punjenje baterije vozila, zadnja 12V utičnica, ambijentalno osvjetljenje, centralni naslon za ruke na zadnjim sjedištima s dva držača za čaše, svjetlo u prtljažniku s pokrovom, LED svjetla za čitanje, prikaz informacija pogona na sve točkove, FordEasyFuel sistem nadopune goriva bez čepa i zaštitom protiv ulijevanja pogrešnog goriva, PTC dodatni grijač zraka, LED dnevna svjetla, tonirana stakla, ručice za otvaranje vrata i prtljažnika u boji karoserije, integrisani zadnji spojler, 17-inčne aluminijske felge, krovni nosači,...



Opciona oprema na testnom automobilu: Parking pack 1 (zadnji parkirni senzori, elektropreklopivi grijani vanjski retrovizori s integrisanim pokazivačima pravca i svjetlom prilikom prilaska vozilu) – 623 KM, Design pack 2 (svijetli krovni nosači i dodatno zatamnjena zadnja stakla) – 778 KM, Winter pack (grijana prednja sjedišta, vjetrobransko staklo, brizgaljke za pranje svjetala i obruč upravljača) – 685 KM, Family pack (električna zaštita za djecu na zadnjim vratima, pretvarač 230V/150W) – 218 KM, Salerno trim (djelimična kožna unutrašnjost, prednja sportska sjedišta, vozačko elektropodesivo u 10 smjerova, suvozačko ručno podesivo u 6 smjerova, lumbalna podrška) – 2.281 KM.

Prva Kuga predstavljena je prije deset godina, a Fordov ulazak u svijet tadašnjih crossovera krasila su dizajnerska rješenja zbog kojih je njihov automobil dugo svrstavan među najljepše automobile u svojoj klasi. Skladan „modni dodatak“ za kojim su se okretale i žene i muškarci imao je odličan prijem na tržištu, a kada je došlo vrijeme da Ford predstavi istoimenu nasljednicu niko nije očekivao prilično konvencionalnu i povisoku karoseriju koja bi vjerovatno bila „cool“ uz oznaku Land Rovera, ali ne i uz oznaku Forda u kojem su u međuvremenu odlučili da Kuga II treba ići na „zatezanje bora“.Redizajn druge generacije donekle je ublažio nezanimljiv izgled karoserije, čiji su visoki limeni bokovi „stanjeni“ plastičnim oblogama, ali Kuga II i dalje nas podsjeća na SUV-ove koji (vizuelno) ne pripadaju aktuelnoj generaciji s kojom je u međuvremenu stiglo mnogo zanimljivih dizajnerskih rješenja. Kako god, kupci koji pored funkcije traže i atraktivnije „pakovanje“ svoj će automobil vjerovatno potražiti u nekoj drugoj automobilskoj kompaniji, što sugeriše i činjenica da Kuga na našim cestama (na kojima je sve više SUV-ova i crossovera) nije često viđen automobil.S druge strane, pristalicama funkcije prije forme Fordov amerikanizovan model, kojem bi prijao i veći prečnik točkova, ponudit će veoma tihu, ugodnu i prostranu putničku kabinu u kojoj sa solidnim paketom opreme Titanium kupac može računati i na sjedišta koja su obložena kombinacijom tkanine i kože.Suštinske izmjene u kabini u odnosu na Kugu prije redizajna odnose se na nešto veći centralni display (sada modernijeg) multimedijalnog sistema koji, pored ostalog, nudi i glasovno upravljanje nekolicinom ponuđenih aplikacija. Drugi manji display rezervisan je za uobičajena očitanja koja nudi putni računar. Poboljšana ergonomija (više stakla, manje tastera) bila bi još bolja da je veći display malčice bliži desnici vozača i ljevici suvozača.Sa solidnim materijalima, natprosječno dobrim sjedištima i paketom opreme Titanium, Kuga se iznutra sasvim ravnopravno može nositi s većinom aktuelnih klasnih konkurenata, a „tačku na i“ stavlja podešavanje nagiba naslona zadnjih sjedišta iza kojih se krije prostran prtljažnik koji, istina, nije najveći u klasi, ali će zadovoljiti potrebe većine.Provjeren i prilično uglađen dvolitarski četverocilindarski turbodizelski motor sada se nudi u kombinaciji sa 150 i 180 KS. Kombinovan s automatskim 6-stepenim mjenjačem (mi bismo, ipak, radije izabrali ručnu opciju), koji je u pojedinim režimima znao biti „u nedoumici“ oko izbora optimalnog stepena prijenosa, motor sa 150 KS u testnom je automobilu dokazao da ima sasvim dovoljno potencijala za uspješno nošenje s masom automobila i njegovih putnika.Uz pohvalnu prosječnu potrošnju goriva (nešto više od 6 litara nakon 100 pređenih kilometara), ovaj TDCi i dalje je daleko od kapaciteta odličnog ovjesa zbog kojeg, generalno, godinama volimo Fordove automobile. Upravo ovjes, s kojim u ovom slučaju stiže i adaptivni prijenos snage na sva četiri točka, čini ovaj automobil jednim od najupravljivijih SUV-ova današnjice, bez obzira na kvalitet podloge ispod guma, što se nažalost ne može vidjeti pogledom na karoseriju. Može li bolje? Može, u kombinaciji s oznakom ST.S „pametnim“ pogonom koji autonomno brine da se svakom točku osigura optimalan obrtni moment, ali i razmakom između podnice i tla, Kuga se i daleko od asfalta snalazi mnogo bolje od onoga što se preliminarno očekuje od ovakve vrste SUV-ova. Ne boji se uprljati do samih stakala, a njene krajnje limite određuje kvalitet i namjena guma.Nekada davno za jedan vizuelno neatraktivan južnokorejski automobil rekli smo da je „dobar u duši“, a slična misao kroz glavu nam je prošla i u slučaju ove Kuge koja je zaista „dobra u duši“ i zbog toga je vrijedna pažnje. Ljepota je prolazna stvar, a bez duše i nema posebnog smisla.