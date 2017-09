Kineski Camel investirao 30 miliona dolara u Rimac Automobile

Pionir tehnologije električnih vozila Rimac Automobili potpisao je ugovor o ulaganju vrijedan 30 miliona eura s Camel grupom - najvećim proizvođačem baterija u Aziji.

Najveći proizvođač baterija u Aziji kompanija Camel Group Ltd., sa sjedištem u Kini, sklopila je ugovor s kompanijom Rimac Automobili i sestrinskom kompanijom Greyp Bikes i njihovim osnivačem i izvršnim direktorom Matom Rimcem, time zaključivši najveću direktnu stranu investiciju u ovu Hrvatsku tehnološku kompaniju. Od ukupnog iznosa investicije, 3 miliona eura bit će dodeljeno kompaniji Greyp Bikes koja se bavi razvojem i proizvodnjom električnih bicikala. Investicija će se koristiti za finansiranje lansiranja novih proizvoda, proširenja proizvodnih kapaciteta i globalne ekspanzije kompanija.Mate Rimac, osnivač i direktor kompanija Rimac i Greyp, komentarisao je: "Tokom godina utvrdili smo poziciju kao dobavljača tehnologije i omogućili smo pristup novoj tehnologiji mnogim svjetskim automobilskim proizvođačima. Postali smo prva adresa za kompanije koje su u potrazi za električnim pogonima, baterijama, inovativnim infotainment i telemetrijskim sistemima i mnogim drugim osnovnim sistemima vozila. Istovremeno, naši superautomobili redefinišu percepciju mogućnosti električnih vozila i pokazuju da će elektrificirana budućnost biti uzbudljiva. Za razliku od mnogih drugih kompanija u ovom poslu, imamo funkcionalan poslovni model - mi smo profitabilni od 2012. godine i udvostručujemo profit svake godine. Ova investicija će nam pomoći da dodatno ubrzamo rast, uvedemo nove proizvode na tržište i proširimo naše globalno prisustvo. Ključne su nam dvije oblasti i to izgradnja novog, najsavremenijeg, proizvodnog pogona za našu tehnologiju i lansiranje električnog superautomobila nove generacije koje će se desiti već naredne godine".Liu Changlai, izvršni direktor Camel grupe, rekao je: "Naša strategija je da agresivno ulazimo u biznis vozila na nove izvore energije i to osiguravajući glavnim proizvođačima komercijalnih i putničkih vozila u Kini napredne baterijske sisteme, pogonske sisteme i ostale komponente vozila. Nakon detaljnog proučavanja tržišta i potrage za tehnološkim partnerom, kompanija Rimac Automobili činila se savršenom za nas, kao vodeća u razvoju tehnologije električnih vozila u mnogim oblastima. Tokom brojnih posjeta Hrvatskoj i detaljnih razgovora najviše smo bili impresionirani dubokom vertikalnom integracijom u kompaniji Rimac - gdje se svi ključni sistemi vozila proizvode isključivo u ovoj kompaniji. Bilo je impresivno i saznati da je Rimac, kao mlada kompanija u vrlo konzervativnoj industriji, zaradio povjerenje nekih od najvećih i najprestižnijih automobilskih kompanija. Uzbuđeni smo što koristimo naše sinergije kako bismo pružili komponente i tehnologiju električnog vozila svjetske klase na tržištu i pomogli ubrzavanju prelaska na potpuno električnu flotu".